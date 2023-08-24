Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу: почему молодежь не поймет «Семнадцать мгновений весны»

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны», реж. Татьяна Лиознова, 1973 г.

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Сериал про Штирлица не терпит пренебрежительного отношения к себе.

Культовый телефильм, недавно отпраздновавший свое пятидесятилетие, на удивление неоднозначно воспринимается современным зрителем. Проблема заключается в том, что сегодня люди привыкли постоянно быть в курсе событий, держа под рукой гаджеты. Во время просмотра фильмов, сериалов и телепрограмм зритель отвлекается на проверку социальных сетей и новостей, а сериал про Штирлица не терпит такого отношения к себе, пишет МК.

«Семнадцать мгновений весны» наполнен сценами, в которых, казалось бы, ничего не происходит, однако они важны для общей картины. Такие сцены сменяются диалогами с массой сведений и имен, поэтому отвлекшийся на смартфон зритель попросту запутается в повествовании. Не помогает делу и закрученность сюжета, детективная интрига которого гораздо сложнее, чем может показаться вначале.

К тому же, не стоит забывать и о том, что сериал снят в 1973 году. В те времена технологии кинопроизводства разительно отличались от современных, поэтому современный зритель, привыкший к изобретательному монтажу и ярким спецэффектам, будет в недоумении от черно-белого фильма с продолжительными планами и отсутствием экшена.

Многие из тех, кто смотрел телефильм о Штирлице, сходятся во мнении, что многие сцены в сериале сняты очень хорошо, и по отдельности их смотреть безусловно интересно, однако выдержать все произведение целиком может быть трудно даже для искушенного зрителя. Поэтому к «Семнадцати мгновениям весны» сегодня лучше относиться, как к продукту своей эпохи, внесшему огромный вклад в кинематограф и культуру, а не как к обязательному к просмотру полотну.

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