Фото: 5-tv.ru

На борту находились десять человек.

Вечером, 23 августа, Росавиация опубликовала вероятный список погибших при крушении самолета под Тверью. 5-tv.ru разбирался, кем были люди, предположительно летевшие на одном борту с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Один из объявленных погибших Валерий Чекалов из Санкт-Петербурга владелец компании ООО «Евро полис», а также соратник Евгения Пригожина. Кроме того, Чекалов некоторое время занимался организацией военного питания, об этом 5-tv.ru рассказал его друг Владимир Багаев.

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, по имеющейся информации, является российским офицером спецназа Генштаба Вооруженных сил России, он подполковник запаса и кавалер четырех орденов Мужества. По данным СМИ, в мае 2014 года под Ростовом-на-Дону организовал базу подготовки бойцов и стал командиром собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование ЧВК «Вагнер».

Еще один возможный погибший — Сергей Пропустин. Данные о нем нашлись даже на украинском сервисе «Миротворец». Именно там он записан как член ЧВК «Вагнер», указана и якобы должность — разведчик-гранатометчик.

Связи с ЧВК «Вагнер» обнаружились у Евгения Макаряна и Александра Тотмина. В сети на некоторых ресурсах они указаны как сотрудники ЧВК.

Среди погибших также числятся трое членов экипажа: командир воздушного судна Алексей Левшин из Санкт-Петербурга, второй пилот Рустам Каримов из Перми и бортпроводница Кристина Распопова, по предварительным данным, родом из Екатеринбурга.