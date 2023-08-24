Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Военный усомнился в возможности Киева взять Мелитополь до зимы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают ошибку, пытаясь прорвать в лоб российскую оборону. Об этом в интервью изданию сообщил Die Welt генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер.

Военный усомнился в способности украинских националистов захватить Мелитополь до начала зимы. Таким образом сторонники киевского режима пытаются нарушить снабжение российской армии. Также он назвал «плохой новостью» малое количество информации о реальном положении дел на фронте.

«Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось», — отметил Катер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкая боевая машина пехоты Marder провалилась в окоп российских бойцов. По некоторой информации, боевики сделали это специально, чтобы не идти в контрнаступление.