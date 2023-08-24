Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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На площадке форума назовут новых членов организации. Какие же станут нашими постоянными партнерами?

В Йоханнесбурге сегодня заключительный день саммита стран БРИКС. На площадке форума назовут новых членов организации. В общей сложности формальные заявки на вступление подали 22 страны, в том числе Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан и Куба.



Также в ЮАР пройдет встреча в формате «Друзья БРИКС», в которой примет участие Владимир Путин. Накануне он выступил с большой речью. Российский лидер рассказал о роли БРИКС в формировании многополярного мира, о переходе на национальные валюты в торговле и межбанковской кооперации.