Крушение самолета в Тверской области: все имеющиеся факты к данному часу

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Следственный комитет рассматривает разные версии причин авиакатастрофы.

Под Тверью расследуют обстоятельства крушения бизнес-джета Embraer, на борту которого находились десять человек. Все они погибли. Следственный комитет (СК) рассматривает разные версии причин авиакатастрофы. В том числе техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Росавиация опубликовала список членов экипажа и пассажиров разбившегося самолета. Всей последней информацией поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов.

На первых кадрах с места происшествия — хвостовой стабилизатор бизнес-джета, он отвалился еще в воздухе и упал на заброшенную ферму. Расстояние до места, где был обнаружен фюзеляж — больше трех километров.

Ночью территорию оцепили, никого не пускают. Съемочная группа находится за вторым кольцом охраны.

«От дороги тут метров 300. При этом, дежурят здесь сотрудники ГИБДД и вооруженные бойцы спецподразделения, а на месте работают следователи», — рассказал корреспондент с места событий.

По документам это частный самолет Embraer с бортовым номером RA-02795. Он летел из столичного аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург в аэропорт Пулково. На борту находились десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. Все погибли. Согласно спискам Россавиации, среди них были Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин. Чтобы опознать все тела, по словам специалистов, потребуется генетическая экспертиза.

Специальная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиакатастрофы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.