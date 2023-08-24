Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Российские солдаты разгромили колонну вражеской техники в зоне СВО.

Экипаж танка с позывным «Алеша» получил государственные награды. Звезды Героев России отечественным бойцам, которые разгромили колонну вражеской техники в зоне СВО, вручил лично президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что военные совершили настоящий подвиг. Они не испугались превосходящие силы врага и смело вступили в бой.

«Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», — заявил президент.

Президент посетил торжественное мероприятие, посвященное 80-летию победы в курской битве. Торжественная церемония прошла в поселке Поныри Курской области. Лидер России вручил награды отличившимся в ходе спецоперации бойцам.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал гегемонию Запада главной причиной конфликта на Украине. Он подчеркнул, что действия России направлены на прекращение конфликта.