Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Киев не торопится раскрывать правду о происходящем на фронте.

На запорожском направлении последний резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 82-й бригады несет серьезные потери. Об этом в личном блоге заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Кроме 82-й серьезные потери также несет другая бригада. Но он не уточнил, о каком формировании идет речь.

«82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет. До нее там была другая бригада, она тоже многое потеряла», — отметил Соскин.

Соскин добавил, что Киев скрыл информацию о настоящих потерях на фронте. Таким образом Офис президента не хочет раскрывать катастрофическое положение ВСУ.

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