В связке: дроны и артиллерия громят боевиков ВСУ на передовой в ДНР
Российские бойцы уничтожают позиции и технику ВСУ в ДНР
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Националисты раз за разом терпят поражения.
На донецком направлении ВСУ пытаются атаковать дронами-камикадзе. Наши военные заманивают вражеские беспилотники в нужную точку.
А вот что происходит потом — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага. Он побывал на боевом дежурстве.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области.