Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Националисты раз за разом терпят поражения.

На донецком направлении ВСУ пытаются атаковать дронами-камикадзе. Наши военные заманивают вражеские беспилотники в нужную точку.

А вот что происходит потом — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага. Он побывал на боевом дежурстве.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области.