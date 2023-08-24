Джо Байден прокомментировал крушение самолета в Тверской области

Белый дом ознакомился с ситуацией о крушении самолета под Тверью

Фото: © РИА Новости / Михаил Царюк

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Предположительно, на борту находился Евгений Пригожин.

Белый дом не удивится, если гибель Евгения Пригожина подтвердится. Об этом сообщила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон в личном блоге.

«Мы видели данные сообщения. Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом», — отметила политик.

В администрации президента также добавили, что Джо Байден ознакомлен с ситуацией. Лидер США подчеркнул, что не знает всех деталей произошедшего.

Бизнес-джет пропал с радаров спустя полчаса после взлета из Шереметьево. На борту находились 10 человек. Все они погибли.

Росавиация подтверждает, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились подробности первых минут после крушения самолета. Предположительно, что на борту присутствовал Евгений Пригожин. Очевидцы сообщили, что первыми на место катастрофы прибыли сотрудники полиции и МЧС. Они оцепили территорию и начали проводить все предписанные действия, вроде тушения пожара и установления всех деталей катастрофы.