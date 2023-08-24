Япония сообщила о запуске ракеты КНДР
Фото: www.globallookpress.com / Korea Defense Ministry
Предположительно, на ней находится военный разведывательный спутник.
КНДР запустила ракету, которая, предположительно, несет первый разведывательный спутник страны. Об этом сообщает японское издание 47news со ссылкой на систему оповещения J-Alert.
По данным издания, после срабатывания сигнала тревоги жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей. Однако уже через 15 минут сигнализацию отключили, как только ракета покинула воздушное пространство Японии. Военные не стали предпринимать попыток сбить носитель спутника.
В Японии отметили, что КНДР предупредила о запуске ракеты, который должен был состояться с 24 по 31 августа. Страна отметила в море три опасные зоны, куда могут упасть обломки. Они находились вне экономической зоны Японии.
«Считается, что это повторный запуск военного разведывательного спутника после неудачи в мае. Премьер-министр Фумио Кисида поручил соответствующим министерствам и ведомствам сотрудничать с США и Южной Кореей, а также настоятельно попросил Северную Корею не запускать ракеты. Также Япония продолжит собирать и анализировать информацию и готовиться к непредвиденным обстоятельствам», — отмечается в публикации.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет США нарушил воздушное пространство КНДР. Поднятые по тревоге истребители сопроводили разведчик.