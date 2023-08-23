Очевидцы рассказали о первых минутах после крушения самолета под Тверью

Фото, видео: 5-tv.ru; Сайт администрации МО «Бологовского района» / rbologoe.ru; 5-tv.ru

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Предположительно, на борту находился Евгений Пригожин.

Появились подробности первых минут после крушения самолета, в котором предположительно находился Евгений Пригожин. Эксклюзивной информацией с 5-tv.ru поделилась глава Куженкинского сельского поселения Ольга Логинова.

Женщина отметила, что были предприняты все необходимые действия в соответствии с инструкцией. На место крушения прибыли сотрудники полиции и МЧС. Они оцепили территорию и начали проводить все необходимые действия по тушению пожара и установлению деталей катастрофы.

«Горел, пожарные прибыли позже. <…> Мы были практически первыми с односельчанами. <…> Все делали так, как нужно было делать: посмотреть, оказать помощь, если нужно было кому. Людей держала на расстоянии, чтобы никто не подходил и не пострадал. Не известно, что в самолете», — заявила Логинова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнес-джет вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54. Однако спустя почти полчаса самолет пропал с радаров. По предварительным данным, на борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин.