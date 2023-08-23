Ряд российских банков и структур попали под санкции Канады

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Кто оказался в списке?

Против банков «Уралсиб», «Зенит», «Росбанк», Северстали, Курчатовского института Канада ввела санкции. Также страна приняла меры в адрес других структур и физических лиц. Об этом сообщил МИД страны на официальном сайте ведомства.

Также среди организаций, которые попали под санкции числятся международное подразделение Росатома АО «Русатом Оверсиз», Атомфлот, Интеррос Инвест и холдинговая компания «Интеррос», Всероссийский банк развития регионов, Улан-удэнский авиационный завод, Невское проектно-конструкторское бюро, Московский машиностроительный завод «Авангард».

В обще сложности в санкционный список попали четыре физических и 29 юридических лиц из разных отраслей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канада ввела санкции против 33 россиян. Об этом решении объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он считает, что принимаемые меры должны якобы убедить Россию покинуть всю территорию Украины.