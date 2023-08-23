Фото: 5-tv.ru

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Бизнес-джет вылетел из Шереметьево в Пулково.

Самолет, рухнувший под Тверью, пропал с радаров через 26 минут после вылета. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Бизнес-джет вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54, спустя почти полчаса пропал с радаров, на вызовы диспетчеров не реагировал. Падение, по словам очевидцев, было зафиксировано в 18:22.

По предварительным данным, на борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин, самолет принадлежал ему.

Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия. Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело.