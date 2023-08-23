Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В суде проходит заседание по делу о гибели восьми человек в коллекторе реки Неглинки.

Суд арестовал генерального директора ООО «Спутник» Александра Кима на два месяца. Он заключен под стражу из зала суда до 21 октября. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru с заседания.

В суде проходило заседание по делу о гибели восьми человек в коллекторе реки Неглинки. Свою вину Александр Ким не признал.

Ранее 5-tv.ru опубликовал последнее смс погибшего в коллекторе под Москвой.