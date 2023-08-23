Фото, видео: 5-tv.ru

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Десять человек на борту погибли.

Опубликованы эксклюзивные кадры с места крушения самолета в Тверской области. Ими делится корреспондент 5-tv.ru с места событий.

По предварительным данным, на борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин, самолет принадлежал ему.

Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия. Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело.