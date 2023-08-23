СК: по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело
Срочная новость
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; 5-tv.ru
Бизнес-джет упал вечером 23 августа в Тверской области.
По факту крушения самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом заявили в Следственном комитете России.
По предварительным данным, на борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин, самолет принадлежал ему.
Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия.