СК: по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; 5-tv.ru

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Бизнес-джет упал вечером 23 августа в Тверской области.

По факту крушения самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом заявили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, на борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин, самолет принадлежал ему.



Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским. Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия.