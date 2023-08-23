Фото: 5-tv.ru

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Специально созданная комиссия приступила к расследованию крушения самолета в Тверской области.

Специально созданная комиссия приступила к расследованию крушения самолета в Тверской области. Об этом сообщает Росавиация. Также в ведомстве отметили, что упавший самолет принадлежал компании «МНТ — Аэро».

По предварительным данным, на борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин, самолет принадлежал ему.