Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским

Дарья Евстрахина 147 0
Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским
Срочная
новость

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Он потерпел крушение в районе Куженкино. На борту было десять человек.

Самолет, упавший вечером 23 августа в Тверской области, был гражданским. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. 

Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль. Идет расследование происшествия. 

На борту находились десять человек, все погибли. Предварительно, в списке пассажиров значился Евгений Пригожин. 

Новости партнеров

Новости СМИ2