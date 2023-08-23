Правительство Тверской области сообщило, что упавший самолет был гражданским Сегодня, 20:25 Дарья Евстрахина 147 147

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Фото: 5-tv.ru

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Он потерпел крушение в районе Куженкино. На борту было десять человек.