Росавиация: Евгений Пригожин значился среди пассажиров на разбившемся самолете в Тверской области

Фото, видео: © РИА Новости / Елена Копылова; 5-tv.ru

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На борту находилось десять человек. Рейс следовал из Москвы в Санкт-Петербург.

В Росавиации сообщили, что на борту частного самолета, который потерпел крушение в Тверской области, среди пассажиров в списке значился Евгений Пригожин.

По информации из МЧС России, на борту находилось десять человек, и они все погибли. Идет расследование причины крушения воздушного судна.