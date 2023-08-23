Зеленский рассказал о просьбе военных усилить мобилизацию на Украине

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Военные просят у Зеленского новых мобилизованных. Что ответил президент?

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что военное руководство его страны попросило усилить мобилизацию. Об этом лидер государства заявил в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел местный телеканал.

«Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать», — заявил политик.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ.