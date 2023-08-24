Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»

Актер Васильев рассказал, что ему было стыдно за поведение Артемьевой

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Актер признался, что не понимает отношения Людмилы Артемьевой к своим поклонникам.

Народный артист России Анатолий Васильев раскритиковал поведение своей коллеги по сериалу «Сваты» Людмилы Артьемьевой. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Как признался Васильев, актриса, исполняющая в первых сезонах роль его жены, порой вела себя слишком резко по отношению к своим же поклонникам.

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально! Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?!», — поделился воспоминаниями со съемок актер.

Васильев также отметил, что к Артемьевой часто подходили и как к любимому человеку, и как к актрисе.

«И вдруг такое к зрителям отношение. Я ненавижу это вообще. Каждый раз не мог понять» — задался вопросом Анатолий Александрович.

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