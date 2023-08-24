«Полотенце, держись»: Роман Капаклы показал накачанные мускулы на видео

Фото: Instagram* / roman.kapa

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Постоянные тренировки помогли бывшему самбисту построить спортивное тело.

Когда-то начинающему спортсмену и нынешней звезде Дома-2 Роману Капаклы пришлось завершить карьеру в боевом самбо и грепплинге из-за травмы коленей, которая перешла в хроническое заболевание. Несмотря на это, Роман продолжает активно заниматься спортом, проводя в зале огромное количество времени. Участник реалити выложил в Сети видеоролик, показав свои накачанные мускулы.

Также Роман сделал объявление о том, что готов взять подопечных для ведения тренировок. Блогер подчеркнул, что всю свою жизнь посвятил занятиям спортом и отлично знает, как привести тело в форму за кратчайшие сроки.

Проведение тренировок планируется в Ростове-на-Дону. Уже вчера Капаклы выехал в город.

Именно в поезде, по дороге в Ростов Роман снял знаменитый ролик, который собрал множество позитивных комментариев поклонников.

Ранее 5-tv. ru сообщал о том, что Капаклы пожаловался на здоровье.

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