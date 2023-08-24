«Полотенце, держись»: Роман Капаклы показал накачанные мускулы на видео
Звезда Дома-2 Капаклы впечатлил поклонников новыми кадрами рельефного тела
Фото: Instagram* / roman.kapa
Постоянные тренировки помогли бывшему самбисту построить спортивное тело.
Когда-то начинающему спортсмену и нынешней звезде Дома-2 Роману Капаклы пришлось завершить карьеру в боевом самбо и грепплинге из-за травмы коленей, которая перешла в хроническое заболевание. Несмотря на это, Роман продолжает активно заниматься спортом, проводя в зале огромное количество времени. Участник реалити выложил в Сети видеоролик, показав свои накачанные мускулы.
Также Роман сделал объявление о том, что готов взять подопечных для ведения тренировок. Блогер подчеркнул, что всю свою жизнь посвятил занятиям спортом и отлично знает, как привести тело в форму за кратчайшие сроки.
Проведение тренировок планируется в Ростове-на-Дону. Уже вчера Капаклы выехал в город.
Именно в поезде, по дороге в Ростов Роман снял знаменитый ролик, который собрал множество позитивных комментариев поклонников.
Ранее 5-tv. ru сообщал о том, что Капаклы пожаловался на здоровье.
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