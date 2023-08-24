Преступление без срока давности: в суде доказали факт геноцида в Сталинграде

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Фашисты и их пособники несколько месяцев целенаправленно уничтожали мирное население — в том числе детей, стариков и женщин.

В Москве возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и постаменту города-героя Сталинграда в память о жертвах бомбардировки в августе 1942-го. Массированная атака за несколько дней превратила город в пылающие руины и унесла жизни десятков тысяч мирных жителей.

Эти и другие действия вермахта в Сталинграде сегодня признали геноцидом. Такое решение вынес Волгоградский областной суд. Фашисты и их пособники несколько месяцев целенаправленно уничтожали мирное население — в том числе детей, стариков и женщин. Потери среди жителей региона колоссальны. О преступлениях, которым нет срока давности рассказал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.