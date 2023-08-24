Внимание всего мира: как прошел второй день саммита БРИКС
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Итоги дня второго саммита БРИКС
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhang Yudong; 5-tv.ru
На нем сейчас проявляются очертания нового миропорядка.
К саммиту БРИКС приковано все внимание. Ведь именно там сейчас проявляются очертания нового миропорядка.
Организация расширяется и собирается объединить 60% населения планеты. Это один из ключевых вопросов встречи.
Что еще обсуждали лидеры и какие темы поднимал в своем обращении российский президент? Все детали второго дня саммита передает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.