Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyi; 5-tv.ru

Артиллерия ВСУ продолжает бить по центру города — туда, где плотная жилая застройка.

23 августа случился очередной массированный обстрел Донецка. Артиллерия ВСУ продолжает бить по центру города — туда, где плотная жилая застройка. Один из снарядов пробил стену в многоэтажном доме в Ворошиловском районе. Взрывной волной выбиты стекла в расположенных по соседству школе и больнице. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев одним из первых оценил последствия атаки.