Судоходство в Суэцком канале восстановлено после ЧП с танкерами

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Там столкнулись два судна, перевозившие газ и нефть.

Корабли ходят в штатном режиме в Суэцком канале после приостановки движения из-за ЧП с танкерами. Об этом заявила администрация водной артерии.

Там подтвердили, что ситуация вернулась «в норму».

В среду, 23 августа, два танкера столкнулись в Суэцком канале. Один из них — Burri с Каймановых островов, он перевозил нефтепродукты, а второй — BW Lesmes, перевозил сжиженный газ под флагом Сингапура.

К слову, это не первое ЧП в Суэком канале — в начале августа там же уже затонул буксир, который следовал из Сингапура в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Ханко заметили российскую подлодку.