Родные обеспокоены состоянием Бедроса Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Врачи советуют уже не посещать публичные мероприятия.

Перенесший коронавирус 92-летний певец, несмотря на свой почтительный возраст и проблемы со здоровьем, продолжает появляться на людях. Со стороны может показаться, что Бедрос полон сил, однако пародист Александр Матвеев, близкий к семье Киркоровых, выразил свое беспокойство по поводу здоровья артиста.

«У Бедроса очень болит спина, ему уже тяжело передвигаться. Я хотел его взять на открытие модного дома Марии Бабкиной на Тверской, но он не смог именно по нездоровью», — рассказал Александр изданию utro.ru.

По словам пародиста, певец потихоньку угасает, но его близкие делают все, чтобы продлить жизнь Киркорова. Врачи советуют ему не посещать публичных мероприятий, так как он уже слишком слаб для этого.

Сам Бедрос однажды обмолвился продюсеру Игорю Крутому о том, что собирается прожить до 94 лет, его сын Филипп мечтает, чтобы отец дожил до векового юбилея, а сам Матвеев надеется, что певец сможет пережить актера Владимира Зельдина, который прожил 101 год.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сиделка Бедроса Киркорова об отношениях с ним.