Поклонники Владимира Этуша не дают покоя могиле актера на Новодевичьем кладбище

Фото: www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

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Жена народного артиста СССР не может справится с наплывом фанатов.

Легенды советского кино Владимира Этуша не стало в марте 2019 года, однако преданные поклонники не могут забыть великого актера. Как рассказала вдова Владимира Елена, люди постоянно вкладывают цветы в руку памятника на могиле Этуша.

«Я убираю — через некоторое время появляется другой», — сетует Елена в интервью изданию utro.ru.

Вдова актера даже обращалась к автору памятника Филиппу Трушину с просьбой добавить в руку скульптуры несколько бронзовых гвоздик, чтобы прекратить самодеятельность фанатов. По ее задумке, одна из гвоздик должна быть надломленной, неся своеобразный смысл. Однако скульптор отказался от изменений.

«Филипп говорит, что это хорошо, что вкладывают люди. Значит, „цепляет“. Это контакт зрителя с произведением», — рассказала Елена.

По словам вдовы актера, она назначила Трушина ответственным за свои собственные похороны, так как не хочет, чтобы их с мужем могилы пришли в запустение. Она планирует оставить скульптору некую сумму денег, а также оформить его в качестве ответственного, чтобы он по закону мог проводить работы на кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вдова Этуша хочет оказаться в могиле с мужем.