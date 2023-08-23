«Не могу вернуться домой»: Ольга Рапунцель снимает жилье из-за подруг Дмитриенко

Фото: Instagram* / olyarapunzel

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После третьего судебного процесса Рапунцель окончательно разочаровалась в бывшем избраннике.

Экс-звезда телешоу Дома-2 Ольга Рапунцель, подводя итоги третьему судебному процессу с бывшим супругом Дмитрием Дмитриенко, пожаловалась в Сети, что не может вернуться домой из-за его постоянных измен. Ольга вынуждена временно проживать на съемной квартире с двумя дочерьми — Василисой и Софией.

«Я живу на съемной квартире с дочками, домой вернуться не могу из-за него», — написала в личном блоге Рапунцель.

Она также заявила, что поведение Дмитриенко ее разочаровало окончательно, и она уже не надеется, как раньше, на примирение.

По словам Ольги, она понимает, что действия бывшего мужа имеют законные основания. Дмитрий имеет юридическое право на часть их совместной квартиры. Но она уверена, что помимо юридических норм, необходимо опираться и на законы морали.

«Я все понимаю, есть законы, а есть морали какие-то жизненные, человечные принципы», — прокомментировала экс-звезда телешоу.

Известно, что отношения пары реалити всегда отличались сложностями. Рапунцель проявила себя, как требовательная и решительная натура. Впоследствии, 21 августа Дмитрий и Ольга официально развелись после пяти лет совместной жизни. Бывшая пара пытается разделить через суд совместное имущество — квартиру в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший Рапунцель объявил о расставании с очередной подругой.

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