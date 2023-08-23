Канада ввела санкции против 33 россиян

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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Прежде страна объявила об ограничениях против судов Москвы.

Канада вводит санкции против четыре физических и 29 юридических лиц России. Об этом решении объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Он считает, что принимаемые меры должны якобы убедить Россию покинуть всю территорию Украины.

Прежде Канада уже вводила санкции. Так, 18 августа под ограничения подпали три московских суда — Мосгорсуд, Басманный районный суд и Хамовнический районный суд.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США, Япония и Южная Корея заявили о готовности ввести новые санкции против России.