Зеленский ушел от ответа на вопрос об отставке министра обороны Резникова

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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В СМИ прежде писали, что он переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Но так ли это?

Президент Украины Владимир Зеленский не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова. Соответствующий вопрос лидеру киевского режима был задан на пресс-конференции.

Зеленский ответил, что может комментировать перестановки чиновников только при подписании указа. В данном случае официального документа касаемо отстранения Резникова не было.

Прежде в СМИ распространялась информации о том, что украинское Минобороны закупало военную форму по завышенныц ценам. На фоне этого сообщалось, что Резников переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Однако точного подтверждения этому никто не привел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Резников готов подать в отставку.