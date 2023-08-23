Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Даже поставленная техника не дает боевикам достичь успеха.

Западная техника, поставленная киевскому режиму, не дает преимуществ на поле боя в зоне спецоперации. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Журналисты издания отмечают, что в рамках контрнаступления боевики активно используют иностранную технику, однако она ликвидируется российскими вертолетами, противотанковыми ракетами и артиллерией, становясь «легкой мишенью».

«Русские не отступят», — подытожили в публикации.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские танки Т-14 «Армата» показывают свою мощь и эффективность, громя западню технику в зоне проведения специальной военной операции.