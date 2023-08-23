Сумма растет: отдыхающий в Греции Киркоров задолжал налоговой миллионы рублей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Почему поп-король не спешит с погашением долга?

Певец Филипп Киркоров задолжал налоговой службе крупную сумму денег. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Так, долг уже достиг отметки в 3,324 миллиона рублей. Сам артист в данное время находится на отдыхе, активно делясь фотографиями, в частности, хвастаясь своей новой фигурой.

Это не первая проблема Киркорова с финансами. В 2021 году он задолжал латвийскому банку 140 миллионов рублей за ипотеку.

Тогда дело удалось решить без ущерба для бизнеса и творчества благодаря адвокату Александру Добровинскому. Он же в 2022-м заявил об ошибке с налогами на два пентхауса Киркорова на Арбате.

Артист владеет роскошным двухэтажным объектом в центре Москвы площадью 537 квадратов. Он купил его два года назад у бывшего президента Киргизии.

Столичное «гнездышко» стоит около миллиарда рублей. Налог на недвижимость немалый — шесть миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров похвастался успехами сына.