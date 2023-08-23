В РФ смягчили ограничения выплаты дивидендов иностранцам-инвесторам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

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Но при этом бизнесменам необходимо выполнить ряд условий. Каких?

В России смягчили выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в экономику страны. Решение было принято Минфином и Центробанком.

Но при этом есть некоторые условия.

«Выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию», — говорится в сообщении Минфина.

Кроме того, как следует из сообщения, для смягчения выплаты дивидендов необходимо:

инвестировать в экономику России с 1 апреля 2023 года;

расширять объем производства;

развивать новые технологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию.