Этого хватит: сколько людей потребуется для колонии на Марсе

Фото: www.globallookpress.com / Nasa

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Исследователи пришли к довольно удивительным выводам.

Ученые выяснили, сколько человек потребуется для того, чтобы основать колонию на Красной планете. В исследовании, опубликованном в архиве научных статей arXiv.org, говорится, что для выживания на Марсе будет достаточно 22 человек.

Но есть нюанс — им необходимо обладать определенным типом личности. Люди уже многие годы живут на космических станциях, однако мы до сих пор далеки от колонизации других планет.

Наука рассматривает множество аспектов освоения космических тел, и психологический является одним из важнейших. Исследователи выяснили, что личности с приятными чертами характера имеют больше шансов на выживание, чем невротики.

Ученые пришли к таким выводам, проведя эксперимент в компьютерной симуляции. Условия в ней были основаны на аналогичных тем, что наблюдаются на полярных станциях и МКС.

ИИ воссоздавал взаимодействия между людьми с разными навыками, уровнем стрессоустойчивости, а также с четырьмя психологическими типами: невротическим, реактивным, социальным и приятным.

Спустя 28 дней ученые пришли к выводу, что популяция из 22 колонистов была самой жизнеспособной. Этим они опровергли исследования 2020 года, где утверждалось, что для выживания на Марсе потребуется 110 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марс начал быстрее вращаться вокруг своей оси.