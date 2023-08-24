Нервы расшатались: Оксана Самойлова угодила в клинику из-за проблем с психикой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Проблема оказалась настолько серьезной, что звезда обратилась за помощью к специалисту.

Модель и блогер Оксана Самойлова заявила в в личном блоге, что у нее начались проблемы с психикой. По рекомендации психотерапевта звезда пройдет чекап в специализированной клинике.

Как следует из предыдущих публикаций Самойловой, до этого во все поездки она отправлялась вместе с семьей и друзьями. Выяснилось, что психолог посоветовал знаменитости учиться жить в состоянии неопределенности и расслабляться, чтобы успокоить слишком быстрый жизненный ритм.

По мнению специалиста, модель чересчур контролирует родных, замыкая на себе все семейные процессы и события.

«Абсолютно все контролирую, все процессы — дома, с детьми, на работе», — признается Самойлова.

Сама блогер полагает, что именно по этой причине ее нервная система расшаталась. Модель даже пошутила, что родные смогут отдохнуть хотя бы несколько дней от ее «ежовых рукавиц», ведь за считанные дни семья вряд ли не справится с важными делами без ее особого контроля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова показала изнанку семейной идиллии.