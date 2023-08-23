МИД осудил новые террористические атаки Киева против объектов Москвы

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Беспилотники сегодня упали в Химках и Можайском районе.

МИД России осудил очередную попытку киевского режима атаковать Москву тремя беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Решительно осуждаем эти террористические акты. Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что такие действия не останутся без ответа.