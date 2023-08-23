«Мне давали танцевать»: как Волочкова отказывала влиятельным мужчинам в интиме

Волочкова столкнулась с домогательствами во время работы в Большом театре

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Танцовщица отказалась строить карьеру через постель — и все равно смогла добиться успеха.

У балерины Анастасии Волочковой яркая карьера — в особенности старые фанаты помнят ее выступления в Большом театре. Для этого ей пришлось пройти большой путь, наполненный трудностями.

При этом у танцовщицы были быстрые способы подняться вверх. Ее окружали влиятельные мужчины, которые могли с этим помочь, передает издание dni.ru.

Однако платить за это пришлось бы натурой — такой метод Волочкова не признавала. Из-за этого в труппе Мариинского театра артистке активно вставляли палки в колеса — делал это, как утверждает издание, экс-худрук балерины.

«Я объяснила, что в свои 18-19 лет не хочу карьеру начинать через постель. Я должна была все гонорары ему в ящик закладывать. Я отказалась от этого. Мне давали танцевать, но моя жизнь была превращена в кошмар», — делилась Волочкова.

Балерине в последний момент меняли дирижера или партнера. А, когда были предложения от знаменитых хореографов, то он им отказывал.

В конце 90-х Волочкова стала примой Большого театра, но даже там у нее были проблемы. Занимавший тогда пост генерального директора культурного учреждения Анатолий Исканов заставил танцоров подписать коллективное письмо, что они отказываются от партнерства с балериной.

Единственный, кто не пошел на поводу у начальства, был Николай Цискаридзе. Танцовщица называет его «легендарным человеком».

«У нас были разные отношения, не скрою. Помню, как он срезал у меня камни и стразы с моей пачки, чтобы побольше блестел его корсет. Я ему все прощала. Он делал это открыто, а втихушку срезали завистники», — подчеркнула звезда.

В итоге Волочкову, как она считает, незаконно уволили из Большого театра. Однако она смогла выиграть суд по этому делу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова не перестает удивлять подписчиков позами.