«Мощный уровень»: как российский Т-14 громит технику НАТО в зоне спецоперации

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Американские журналисты определили особенности боевой машины.

Российские танки Т-14 «Армата» показывают свою мощь и эффективность, громя западню технику в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Среди особенностей танка журналисты выделили:

систему датчиков;

огромную дальность поражения;

мощный уровень броневой защиты;

высочайшую мобильность;

выгодное соотношение мощности и веса.

В заключение в статье подчеркивается, что Т-14 — самый боеспособный танк в мире.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки противника на запорожском направлении.