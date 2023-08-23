Выгорание и рутина: сколько россиян мечтают бросить работу после отпуска

Более трети россиян хотят уволиться с работы сразу после отдыха

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Как отдых влияет на отношение соотечественников к пребыванию в офисе?

Треть жителей России не хотят возвращаться на работу, выходя из отпуска. Об этом сообщает издание Газета.ру.

Так, 34% респондентов отмечают, что чувствуют желание уволиться. Столько же думают попробовать себя в какой-то другой сфере.

При этом 27% опрошенных жалуются на подавленное состояние при выходе на работу. Возвращаться к трудовым будням хочет только 21%, а 17% готовы продолжать карьеру, но работать удаленно.

Также, по результатам опроса, только 58% людей уходят в отпуск и «пропадают из эфира», полностью выходя из рабочего процесса. Но есть и те, кто так или иначе принимает в нем участие — в этом признались 27% респондентов.

Радость после отпуска испытывают 32% россиян, а 18% пребывают в хорошем настроении только в первую рабочую неделю. Более того, 27% делятся, что чувствуют быстрое выгорание, когда заново погружаются в рабочий ритм.

Потребность повысить свой профессиональный уровень появляется во время отдыха у 19% опрошенных. А 12% решают, что стоит попросить повышения зарплаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России проведут эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу.