В Москве грабитель скончался в аптеке, порезавшись о разбитое стекло

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина ворвался в здание, чтобы украсть деньги. Но обратно выбраться не смог.

В Москве мужчина решил ограбить аптеку, но при неудачном побеге скончался. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что инцидент произошел на улице Обручева. Преступник проломил стену здания, украл кассу, а сбежать не смог — стеклянная витрина не выдержала под его весом и рухнула. От порезов он скончался на месте, потеряв много крови.

В настоящее время проверку по данному факту ведут следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге группа мужчин из пяти-шести человек попыталась обокрасть продуктовый магазин, но нарвалась на смелого продавца.