Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Тем не менее, президент Украины не планирует оставлять своих планов, бросая в бой все больше неподготовленных боевиков.

Украинское контрнаступление идет «понемногу». Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский, признав провал своих планов.

«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин… но ведь самое главное в тенденции, о которой мне докладывают военные, которую я получаю ежедневно», — сказал Зеленский в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами. В Минобороны РФ отрицают какие-либо успехи ВСУ на фронте и сообщают об огромных потерях со стороны противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Путина, гегемония Запада привела к конфликту на Украине.