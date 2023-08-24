«Искры надежды»: лидер группы «7Б» заявил об уверенности российских солдат в победе

Музыкант Иван Демьян рассказал, что его песни поднимают солдатам воинский дух

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Демьян регулярно общается в зоне СВО с бойцами и местными жителями.

Лидер группы «7Б» Иван Демьян заявил, что российские бойцы в зоне проведения спецоперации уверены в победе. Об этом сообщает издание «Абзац».

«В глазах у военных всегда искры надежды. Все уверены в нашей победе, что надо освободить русскую землю Донбасса. У них нет сломленного духа», — отметил музыкант.

Демьян рассказал, что он достаточно часто бывает на передовой с концертами для солдат. Исполнитель убежден, что искусство помогает военным в бою.

«Они идут в атаку с выборочными треками, которые поднимают им воинский дух. Мы ради делиться энергией», — поделился музыкант.

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