«Шлейф тянется»: Андреасян рассказал об отношении к «завязавшим» эскортницам

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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На что, по мнению кинодеятеля, может рассчитывать бывшая девушка по вызову в общении с мужчинами?

Даже если девушка «завяжет» с профессией экскортницы, соответствующий «шлейф» будет тянуться за ней всю жизнь и мешать выстраивать отношения. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил кинорежиссер Сарик Андреасян на премьере документального фильма «Жизнь по вызову. Док».

«Я думаю, что шлейф тянется в любом случае. Если даже это приятельские отношения, все равно где-то в голове вы это держите. Так устроен мир. Это как если человек совершил плохой поступок по отношению к вам, и вы продолжаете общаться, но все равно в глубине души помните, что был инцидент. Я думаю, тут то же самое», — поделился мнением кинодеятель.

При этом Андреасян допустил возможность дружеских отношений с бывшей эскортницей. Он подчеркнул, что ни один человек не должен считать себя лучше других и с пренебрежением относиться к кому бы то ни было, потому что это неправильная позиция. Однако рассчитывать на более близкие отношения, чем дружба, девушке с прошлым эскортницы будет сложно, добавил кинорежиссер.

«Если мы говорим про серьезные отношения, я думаю, ни одному мужчине не будет приятно узнать такую историю и с этим жить», — пояснил Андреасян.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем, по мнению Сарика Андреасяна, девушек привлекает профессия эскортницы.