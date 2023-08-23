Экс-зампред правления ВТБ Пучков назначен гендиректором ОСК
Фото: Пресс-служба ВТБ / ТАСС
Прежде он был уволен из кредитной организации.
Бывший первый заместитель правления ВТБ Андрей Пучков назначен на должность генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщает Минпромторг.
Прежде в кредитной организации сообщили о его увольнении спустя 20 лет работы. Между тем глава Минпромторга Денис Манутров пожелал Пучкову успехов на новом месте — «семи футов под килем».
«Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, вкупе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга», — добавил Мантуров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк ВТБ получит пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Такое решение поддержал президент России Владимир Путин, проводя встречу с главой кредитной организации Андреем Костиным.