«Такие красивые глаза»: почему Тото Кутуньо восхищался русскими женщинами

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Чем знаменитого артиста привлекали девушки из России?

Тото Кутуньо восхищался красотой русских женщин и всегда говорил, что красивее них никого не может быть. Об этом одному из телеканалов заявила оперная певица Любовь Казарновская.

Ей он запомнился как блистательный артист, любящий все красивое и глубоко сердечное. Он называл женщин «своими вдохновениями».

Певица считает, что Кутуньо был гурманом, который любил наслаждаться чем-то прекрасным и душевным. Именно поэтому ему и была близка русская культура, добавила она.

«Поэтому ему близка была Россия, он действительно ее любил, он всегда говорил, что красивее русских женщин никого не может быть. Итальянки красивые, но русские красивые совершенно другой, глубинной красотой», — поделилась звезда.

Казарновская также вспомнила про одно из выступлений Кутуньо в России. Тогда певец так проникся зрительницами, что решил исполнить для них еще одну песню, которая не входила в эфир телепрограммы.

«Я как оглянулся на зал, увидел такие красивые глаза у женщин, я сейчас не одну песню спою, а две как минимум. Может, их вырежут из эфира, но я хочу подарить этим женщинам кусочек итальянского тепла. Тем более, я знаю, что мои песни так любят в России, очень много их поют и считают, что они — украшение эстрадной музыки XX века», — приводит слова покойного оперная певица.

Тото Кутуньо скончался 22 августа на 81-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Причина смерти знаменитости не разглашается.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Кутуньо влюбился в российских фанатов.