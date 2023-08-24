«Тихая охота» в разгаре: признаки отравления грибами и правила первой помощи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Личный архив Михаила Вишневского; 5-tv.ru

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Через какое время проявляются первые признаки интоксикации? Как вовремя обнаружить их, чтобы спасти себе жизнь?

Отравление грибами — частая причина обращений в больницу. При этом замечать симптомы человек начинает спустя шесть-девять часов после употребление ядовитого продукта.

О том, как помочь себе и близким в таких случаях, 5-tv.ru рассказал миколог Михаил Вишневский. Так, в первую очередь важно вовремя заметить, что вы отравились.

В этом помогут самые очевидные симптомы: общее обезвоживание, боли в области живота, рвота и диарея. При этом у детей признаки отравления могут проявиться намного раньше, чем у взрослых.

«Если мы наверняка не знаем, что это за гриб, надо сохранить его остатки, чтобы передать врачам. Нельзя употреблять алкоголь — он ускоряет всасывание любых ядов. Не рекомендуется применять народные методы и вызывать рвоту, потому что могут образоваться микротравмы, и многие яды поступят в кровь», — объяснил эксперт.

До приезда врачей пострадавший должен лежать и пить достаточное количество прохладной воды. Также можно принять активированный уголь, но не более того.

Ранее 5-tv.ru писал, что пятеро детей отравились грибами в Ленинградской области.