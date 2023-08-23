Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Танки и БМП не помогают неонацистам на поле боя.

Киевский режим задействовал в рамках контрнаступления 82-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако успехов это решение не принесло. Об этом сообщил журнал Forbes.

Журналисты указывают, что бригада «сразу же начала терять технику». Приводятся и примерные данные — киевский режим уже утратил 10% от всех американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker. Это связывают с тем, что техника подрывается на минных полях.

Всего у данной бригады на вооружении было 14 танков Challenger 2 британского производства, 40 немецких гусеничных боевых машин пехоты (БМП) Marder и 90 колесных БМП Stryker.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные за сутки уничтожили восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).