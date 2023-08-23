«Один из самых страшных кошмаров»: Дубцова получила травму во время концерта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / dubtsova_official; 5-tv.ru

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Что произошло со знаменитой исполнительницей?

Певица Ирина Дубцова в ходе гастролей подвернула ногу на сцене во время выступления в Сочи. Звезда рассказала поклонникам в отдельном видео, что инцидент произошел из-за туфель на высоких каблуках.

«Сбылся один из моих самых страшных кошмаров. Я всегда выступаю на очень высокой платформе, на высоченных каблуках, а сцена в концертных залах не всегда ровная. И я упала. У меня запнулась нога. Сижу, обкладываю ее льдом. Хорошо, что не в начале концерта. Потому что две последние песни я отпела, прихрамывая», — поделилась знаменитость.

Продемонстрировав в кадре туфли, из-за которых она пострадала, Дубцова бросила их в мусорное ведро. Сделала исполнительница это под песню Льва Лещенко «Прощай», затем надев удобные домашние тапочки.

Также звезда признала, что все еще чувствует боль, но ее команде удалось найти специальные хладоэлементы для поврежденной ноги. Певица пришла к выводу, что ей нет необходимости обращаться за медицинской помощью — она надеется, что все заживет само.

«Любая девочка меня поймет, что босоножки на высокой платформе — это опасная штука. Спасибо всем, кто мне написал и пожалел. Со мной все в порядке. Вот такая фигня, зато весело», — поблагодарила подписчиков знаменитость.

Несмотря на полученную травму, Дубцова намерена продолжить гастрольный тур. Следующий ее концерт запланирован в одном из городов Краснодарского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дубцова купила сыну квартиры в Москве и Дубае.

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