У отца экс-замминистра энергетики России Инюцына похитили крупную сумму денег

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Мошенники удаленно подключились к телефону мужчины и убедили его передать деньги якобы сотруднику ФСБ.

Отец бывшего замминистра энергетики России Антона Инюцына стал жертвой мошенников. Как стало известно 5-tv.ru, 70-летний мужчина вступил в телефонный разговор с незнакомцами, которые представились сотрудниками телекоммуникационной компании, полиции и банка России.

Они убедили жертву в том, что кто-то якобы попытался незаконно получить доступ к его банковским счетам, и посоветовали обналичить деньги, чтобы отдать их на сохранение сотрудникам ФСБ.

Так, мужчина снял со своих банковских счетов более 12 миллионов рублей, а позже передал их неизвестной женщине, которую прислали звонившие. Но на этом мошенники не остановились: с помощью удаленного доступа, который Инюцын сам подключил по их просьбе, они похитили еще миллион рублей с его счетов.

В общей сложности мужчина лишился 13 миллионов 736 тысяч рублей за день. В полиции возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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